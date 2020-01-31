6年過渡房戶：有地應起公屋

49歲的金女士6年前因家庭問題，與女兒搬離原來住處，先在「光房」住了3年，本以為差不多可獲配公屋，故不再簽3年租約，搬到上環月租3000多元的板間房，惟住了兩年半仍無上樓消息，於是再搬到社協位於西環約130平方呎的過渡房屋。

「等公屋等到抑鬱」 每天盼望上樓信

她說過渡房屋單位有獨立廁所，環境較板間房好，加上有大片窗戶，令室內光明，對情緒也較好。雖然居住環境有改善，但金女士仍為輪候公屋感焦躁，「有時等公屋的過程，說句難聽真的等到抑鬱」，過去每兩三個月便致電房屋署詢問輪候情况，「打到我都覺得自己好煩，但聽到答案自己更灰心」。她說每天都會查看信箱，盼望那封帶來希望的「上樓信」。

居過渡房感寄人籬下 喜上樓過熱鬧春節

去年11月，金女士獲派公屋，「很難想像那種感覺，終於可以有自己的家」，6年來搬了3次，經常擔心約滿後仍未有公屋，將要不斷搬家，「雖說這裏（過渡房屋）不錯，社工很好，是有些不捨得。但不想搬？沒可能」。

對於趕及春節前搬入九龍城公屋單位，金女士說過去6年很怕大時大節，認為有寄人籬下的感覺，會刻意避開節日，但今年過年在新屋，購買了應節掛飾裝飾家居，亦相約同事、舊街坊到家中拜年，冀過熱鬧春節。

輪候公屋多年，雖說過渡房屋確能改善生活，但金女士仍認為，政府若有土地，應直接興建公屋，直接讓人上樓，「居無定所這種感覺呢，是很徬徨」。社協表示，現有110個過渡房屋單位或宿位，超過160戶家庭受惠，95%直至獲配公屋才會遷離，約10戶已上樓。

明報記者 鍾妍