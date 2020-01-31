國際特赦報告：警用過分武力

警方：暴徒暴力愈見升級 需合適武力

警方回應，所有武力使用都是經周全考慮而作出的審慎決定，過去數月「暴徒」暴力程度愈見升級，需使用合適武力處理；警方所使用的武力，定是為完成合法任務而須使用最低武力，使用前會在情况許可下警告，當目的已達會停止。

稱執法帶報復心態 緊急法含糊限人權

報告回顧亞太區25個地區去年的人權狀况，國際特赦組織東亞及東南亞地區主任軻霖（Nicholas Bequelin）形容，去年亞洲多國政府冀將人民基本自由連根拔起，但民眾反抗起來，「而年輕人往往在抗爭中走在最前」。

國際特赦組織提及香港的報告，絕大部分篇幅談及反修例風波，形容去年香港人權狀况「迅速惡化」，批評特區政府緊跟內地，以模糊不清、全方位的國家安全定義，「進一步蠶食香港人的和平集會、表達及結社自由」。

報告批評香港警方處理遊行時使用不必要且過分武力，稱警察危險地使用橡膠子彈及布袋彈、毆打未有反抗的示威者等；並稱有證據顯示被捕者在被捕期間遭酷刑及其他形式虐待，「反映當局執法時明顯有報復心態」。報告並批評《緊急法》字眼含糊，容許在無前設、保障下限制人權。

報告亦提及，去年佔中九人案中，9名被告遭控告的公眾妨擾等罪名「含糊空泛」、「顯然有政治動機」，批評是試圖阻嚇和平行使和平集會權及表達自由。