兩小時移百米外

原需一周

連接西貢與馬鞍山的西沙路正動工擴闊，由兩線擴為四線行車。受工程影響，在十四鄉段西沙茶座附近兩棵連成一體的細葉榕「連理樹」亦要搬遷。金門建築高級工程經理黃頌光稱，由於大樹連泥土重量估計逾180噸，故他們首要考慮安全問題，「連理樹」分開三次切根後，在100米的移動過程中，要保持樹木的穩定性及重心不會偏側，以免危及工人。

黃頌光說團隊在樹幹安裝智能傳感器，實時跟進樹木生長狀况及在工程中每一進度的移動幅度，並配合航拍及三維掃描技術，以及在樹木加上支架鞏固。綜合專家意見後，團隊決定放棄原來以滾筒轉移樹木的傳統方式，改為租用兩部高端遙控車，先用起重機將「連理樹」吊起，再放上兩遙控車上，慢慢同步駛往新位置吊下安放，需時僅兩小時，所需人手亦由每日20名工人，減至只需1名操作員遙距工作。

黃頌光稱，以往遙控車多用於建造橋樑等基建工程，今次是首次用於樹木搬運，雖然工程成本較傳統方式高一成半，但因工期縮短至兩天，令開支減少（傳統方式每日開支約50萬元）。