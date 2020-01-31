先後患癌 夫婦互相激勵熬過

妻早年確診紅斑狼瘡 樂觀抗病

現年70歲的余女士，28歲確診紅斑狼瘡，至約50歲時，再確診膀胱癌。多年來受紅斑狼瘡折磨的她，獲悉患癌時未有太驚訝，「反應是：哦，又多樣嘢。」自言樂觀的她，相信病痛總會痊癒。但她說，一個人靜下來時難免會想：「點解病咁耐，好辛苦，不如死咗去」，不過都是剎那念頭。余女士其後接受了腫瘤切除手術，術後情况穩定，毋須接受化療，醫生提醒仍有復發可能，需定期覆診。余女士在丈夫支持和陪伴下，定期到瑪麗醫院覆診，多年來未有復發迹象。

至約10年前，癌症再臨，這次輪到余女士的丈夫。醫生確診丈夫患上肺癌時，余女士憂心，但她選擇以過來人身分激勵丈夫，「你老婆都捱得過，你都一定得」。丈夫先後接受兩次腫瘤切除手術，情况穩定，同樣毋須接受化療。夫妻二人其後一同覆診，並到提供義診服務的「泰山公德會」領取免費中藥，調理身體，「有藥齊齊食」。

醫療費數十萬 幸獲公司資助

為對抗癌症，余女士和丈夫曾分別到公立醫院和私立醫院求醫，最後所有手術均在公立醫院進行，每次手術費約1萬多元。余女士說，夫妻倆醫療費用高達數十萬元，「光是我一個人的醫藥費都要十幾萬」。幸好丈夫公司有醫療資助，減輕二人經濟負擔，「如果要錢買藥、做手術，我已經死咗喇」。

回想抗癌歷程，余女士態度豁達，又提醒同路人勿常常想着負面的事，嘗試樂觀面對病痛、「睇開啲」，「病咋嘛，天唔會塌落嚟！心情好，病自然會好。」