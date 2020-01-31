癌婦燒炭亡 夫助點火涉謀殺被捕

昨凌晨約3時半，警方接獲一名男子報案，稱其妻在鴨脷洲利民道百良大廈一單位內燒炭自殺，昏迷不醒，救護員將她送往瑪麗醫院搶救，延至4時18分搶救無效身亡。警方於現場調查時，向死者丈夫及其胞妹查問，及後以涉嫌謀殺拘捕死者56歲丈夫郭偉賢，交由西區警區重案組跟進。警方在現場檢獲一個疑燒炭用過的鑊及大量藥物。

現場消息稱，54歲死者陳秀雲前年確診末期肺癌，疑不堪病魔折磨萌死念，有人不忍妻子受苦，協助點火起爐，而其胞妹則毫不知情。社會福利署稱，涉事家庭並不是社署社工跟進個案。

鄰居指夫婦恩愛 少言私事

據了解，死者及丈夫均無業，與丈夫胞妹3人同居於涉事大廈一高層單位。鄰居黃先生稱，死者和丈夫無兒無女，沉默寡言，甚少談及自己的事，亦不見有朋友前來探望。黃說，他們出入間中會打招呼，死者妻子間中戴帽，但不知對方有病。他形容二人平日「出雙入對，好好，好恩愛」，農曆新年期間仍在大廈附近看到二人「互相搭膊頭行返來」，沒想到會發生此事。

彭鴻昌：肺癌者生活質素差易低落

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，肺癌病人行動能力大不如前，加上化療和電療的副作用，生活質素差劣，易令肺癌病人情緒低落，他說現時醫學界不斷推出新藥治療癌症，但每劑費用動輒10多萬元，即使有不同的資助計劃，病人亦受制於繁多的申請條件而無法獲全額資助，天價醫藥費為病人帶來沉重經濟壓力，或多重打擊下有輕生念頭。

稱肺炎人心惶惶 政府有責減壓

近期本港受反送中運動及武漢肺炎影響，彭鴻昌認為社會氣氛緊張，尤其武漢肺炎威脅下人心惶惶，任何人均會感到壓力，認為政府有責任為社會減壓，例如由社署向有需要者提供輔導熱線。

立法會議員張超雄形容事件是悲劇，令人唏噓。他稱，醫治癌症過程痛苦，不少人傾家蕩產，病人容易覺得自己是家庭負累，家人亦因無經濟能力而內疚，加上社會氣氛緊張，令人「看不到前景」，故想到自殺此下策。他說，現時醫務社工平均一人處理約60至70個案，主要為病人申請各類資助，難分配時間照顧病人及家屬心理需要，其他社福機構應分擔照顧病人心理需要。他又稱，近日武漢肺炎影響，醫管局暫停不少非緊急服務，但他希望公立醫院不應忽略一些高風險長期病患者的醫療服務，應有特別安排。

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