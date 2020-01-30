【Emily】雖然老婆嫌少陪屋企 陳沛然：考慮競逐立會連任

二揀一必選醫生 滿足感大

Pierre話做咗近4年議員，最深刻《醫生註冊條例》修訂喺上屆議會被拉倒，自己上任第一件事就要接手，與唔同持份者、特首溝通，各方都讓步後，經歷兩年修訂條例終通過，佢形容係好難得嘅事。

如果醫生、議員工作二揀一，Pierre話一定揀醫生，因為醫生醫好一個病人即時見到效果，救番一個病人就足以開心兩星期，工作滿足感大；相反立法會工作較「虛無」，推動一項政策以年甚至數以十年計，未必見到成果。

Pierre透露，老婆都嫌佢少咗時間陪屋企，唔太希望佢連任。但話雖如此，佢其實考慮緊競選連任，話想繼續推動各種政策，例如繼續推動性暴力危機處理中心，支援受害者。Pierre屬功能組別議員，不過佢當年競選政綱包括支持取消功能組別，落實雙普選；佢話初心無變，如果取消到功能組別，自己都可能循直選出選，「如果有能力，直選都會成功」。

Pierre最近做埋作家出書《我是立法會足球員，興趣做醫生》，佢話本意係希望將過去4年對醫療政策分析集結成書，但擔心冇出版社肯出咁悶嘅書，希望呢本趣聞反應好，就可以鋪路第日出政策研究。