【Emily】泛民要求波哥 取消非緊急財會

波哥就話要考慮其他議員意見，亦要同秘書處溝通，了解立法會嘅防疫措施同安排。佢又話財委會積壓近50項撥款申請，涉逾千億元，要考慮積壓項目對社會嘅影響，作出平衡，今日會做決定。

民署疫情為由 取消黃大仙會議

泛民立法會議員要求取消財委會，而黃大仙區議會噚日原定召開特別會議討論疫情，但民政事務總署致電主席許錦成，以疫情嚴重、不宜聚集人群為由，表明職員唔會辦公，需取消會議；當區區議員就譴責署方失職、越權，自行開會討論疫情應對。而北區區議會昨召開特別會議，討論早前政府計劃以粉嶺暉明邨作隔離設施一事。政府前日已表明放棄以暉明邨做隔離營。

民政事務總署回覆Emily話，曾向黃大仙區議會建議傳閱文件處理，會稍後跟進以此方式所作嘅決定；至於北區區議會，係鑑於最近針對暉明邨嘅「社會暴力事件」及當區居民關注，議程為緊急性質，討論有助釋除市民關注，故特別安排召開會議。