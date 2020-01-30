【Emily】Ann姐倡蒸口罩重用 醫生話唔得 譚文豪：下屆無蔣議員幾無聊

Ann姐呢個帖文一出，引起網民極大反應，發帖兩個鐘已有逾7000次分享、逾6000個「哈哈笑」。其中公民黨譚文豪直指係「錯誤示範」，話原片仲要一本正經講不建議用微波爐，因時間溫度難把握，譚話聽到嗰吓佢笑到勁大聲，又笑言「你話下屆議會無咗蔣議員幾無聊」，支持對方連任。

Ann姐分享嘅短片軟件「抖音」片段，當中一名聲稱係傳染科護士嘅人話，口罩物料可以耐100度高溫，蒸氣滅菌或者紫外燈消毒，都唔會損害口罩嘅結構、成分。Ann姐話當口罩供應短缺，可解燃眉之急；其後再出post話係冇辦法之中嘅方法，強調最理想係政府能夠盡快解決口罩荒，解市民之憂。

醫生：口罩遇熱變形 失過濾功能

家庭醫生林永和同Emily講，相信呢個方法唔穩陣，一來口罩過濾層可能遇熱變形、無咗過濾功能，加上唾液容易滲入口罩過濾網，即使吹乾，效用都會大打折扣，如果以為戴咗呢類重用口罩就安全，反而容易對病毒掉以輕心。林醫生強調要定時更換口罩，並減少去密集人多嘅地方。