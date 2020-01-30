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港聞
2020年1月30日星期四
港聞二
特稿：元朗擬建駕駛學校 盼破駕院壟斷 地區人士憂擠塞加劇 促運署諮詢區會
議員料學費跌 缺考官排期難加快
清晨多區堵路 拘17人12未成年
太陽能板+綠化天幕+空中花園 商廈減排34%
揭遮蓋膠袋一度被阻 警稱「重要證物」 議員糾正橫額貼涉警報道 食環移除
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【Emily】中聯辦鄉局取消新春酒會團拜
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【明報專訊】（請看附圖）
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特稿：元朗擬建駕駛學校 盼破駕院壟斷 地區人士憂擠塞加劇 促運署諮詢區會
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