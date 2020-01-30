揭遮蓋膠袋一度被阻 警稱「重要證物」 議員糾正橫額貼涉警報道 食環移除

貼「警署強姦案頭版」等遮字

前晚11時許，劉家衡與數名助理帶同地政總署的信件，到場「糾正」被署方評為「意識不良」的橫額，甫揭開蓋着橫額的黑膠袋，多名便衣警察即上前制止，稱黑膠袋為「重要證物」，並召來20多名軍裝警察增援，雙方一度激烈爭論。劉家衡等人出示地政總署的信件，警員之後查閱信件及眾人的身分證，其間劉家衡等人將2009年「旺角警署強姦案」報章頭版、2014年佔旺期間前警司朱經緯襲擊市民的圖片等，貼在橫額上，將「除警惡制警姦」大字覆蓋，以作「糾正」。警方約半小時後登車離去。

地署信件未提警角色

劉家衡質疑警「騎劫」

根據地政總署向劉家衡發出的信件，署方認為涉事橫額標語違反「不得展示任何意識不良的宣傳品」的規定，要求劉於收信24小時後暫停展示，並要求劉自費「移除」或「糾正」相關橫額，移除限期為昨日，若劉未有遵從，會轉交食環署處理。信中未有提到有委託警方處理。劉家衡稱，地政總署明文允許其自行處理橫額，從未提及警方角色，質疑警方行為是「騎劫」其他政府部門的工作，同時「僭建」程序及限制，以致其助理無理被捕，會保留追究警方的權利。

食署：橫額仍不符規定

至昨日，相關橫額被人移除。食環署回覆稱，政府相關部門視察後認為橫額仍不符合規定，九龍西區地政處及食環署昨早採取聯合行動，將兩張橫額移除。