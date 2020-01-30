清晨多區堵路 拘17人12未成年

警方表示，天水圍警署昨凌晨遭擲多枚汽油彈縱火，至早上，元朗、上水、大埔、西灣河均有黑衣蒙面人堵路，警方拘捕介乎13至26歲的17人，當中12人未成年，警方在被捕人身上檢獲士巴拿、鉗等工具，他們涉嫌藏有攻擊性武器或藏有工具可作非法用途被捕。

多段路軌現雜物 東鐵一度受阻

昨凌晨約3時半起，港鐵分別於上水至粉嶺站、火炭至大學站、沙田至大圍站及羅湖往上水站路軌發現木條、單車、雪糕筒等雜物；一列由大學站開往羅湖方向的列車，車長發現路軌旁邊有火，相信有人擅進路軌範圍縱火。港鐵東鐵線行車時間一度需要額外10至15分鐘。

在西灣河，約6名黑衣人於筲箕灣道及成安街交界以垃圾及卡板堵路；沙田獅子山隧道公路往九龍方向近紅梅谷對開，亦有7名黑衣人以大型垃圾桶及雜物堵路，並以鐵槌擊碎一輛九巴車頭玻璃，警方調查後暫列刑毁案。

天水圍葵涌警署遭擲汽油彈

昨清晨近5時，天水圍警署外有燒焦痕迹，警方將案件列縱火，正追緝4名懷疑涉案的黑衣人。另外，昨晚8時許，3名黑衣人在葵芳邨口向葵涌警署車閘投擲4個汽油彈，警署對開行車線被熏黑，遺留玻璃碎片及小型石油氣罐，事件中無人受傷。