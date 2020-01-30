議員料學費跌 缺考官排期難加快

由於指定駕駛學校有專用考試路線，受不少學車者歡迎，學車費用通常較坊間駕駛師傅貴。此外，現時駕駛考試的排期長達八九個月，以私家車合併試為例，據運輸署2019年10月數據，平均輪候時間約250至270日，其中元朗駕駛學校的尾期排至2020年9月，即排期近一年。

譚文豪：覓地應政府主導

公民黨立法會議員譚文豪認為，現時指定駕駛學校「一權獨大」，引入競爭是好事，加上近年職業司機老齡化，需更多駕駛學校培訓司機。但他認為，現時運輸署考牌主任人手不足，即使有新考場亦難以縮短輪候時間。他又說，駕駛學校覓地問題應由政府主導，由運輸署找出一些適合作駕駛學校的地皮，例如要遠離民居、減低對市民影響，再供營辦商投標。

元朗兩校並存 陳恒鑌有保留

立法會交通事務委員會副主席、民建聯陳恒鑌亦認為，引入競爭是好事，或可令學車費用降低，但元朗人口稠密，對同區是否要有兩間指定駕駛學校有保留。

運輸署表示，路試輪候時間受不同因素所影響，包括駕駛考試需求、考試場地提供考試數量的能力等，現時安佳正申請改變土地用途，在未有實際考試需求及場地處理考試數目的能力等情况下，現階段未能就駕駛考試輪候時間及人手分配方面作合適評估。