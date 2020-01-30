特稿：元朗擬建駕駛學校 盼破駕院壟斷 地區人士憂擠塞加劇 促運署諮詢區會

明報記者 畢嘉敏

現4指定校全屬香港駕駛學院

本港4間指定駕駛學校分別位於沙田、鴨脷洲、元朗和觀塘，其中觀塘駕駛學院本由另一營辦商營運，但因地皮要收回重建，政府2018年就新校地皮招標，最終由隸屬香港駕駛學院的公司投得，即現時全港4間指定駕駛學校全部由同一集團經營。城規會資料顯示，「安佳駕駛學院有限公司」（安佳）於2019年11月向城規會提交文件，申請將元朗山下村及唐人新村交匯處附近一幅大約4萬呎私人地皮，由現時的露天貯物改劃為臨時駕駛學院用途，為期3年。

據申請人提交資料，安佳計劃在該處興建運輸署指定駕駛學校，車隊規模包括30輛私家車和輕型貨車及20輛電單車，學校會聘請30至40名全職教車師傅及70至80名兼職教車師傅，場內亦擬興建駕駛考試設施。

租私地改劃 待城規區會批

安佳董事羅星航接受本報查詢表示，公司原本經營驗車生意，2018年政府就新觀塘駕駛學院地皮招標，他也有投標，但最終由香港駕駛學院中標，他不滿政府容許4間指定駕駛學校由同一營辦商獨市經營，故自行租用私人地皮，再申請做指定駕駛學校，希望打破壟斷。

區議員：城規倘過 區會無權阻

羅星航說，早前已收購舊有的觀塘駕駛學院，包括該校的車輛等資產，亦已邀請該校部分教車師傅「過檔」，現時仍待城規會及區議會批准，運輸署才會考慮其指定駕駛學校的申請，他亦正游說地區人士，包括附近村民等，希望獲得支持。

屏山南區議員梁德明表示，有山下村民表明反對有關計劃，他說，擬建駕駛學校的地皮位於唐人新村交匯處附近，該處接駁元朗公路，附近亦是通往天水圍一帶主要道路，交通非常繁忙，在早晚上班時間已相當擠塞，他擔心駕駛學校會帶來更多車輛，而一旦學車者在附近發生交通意外，塞車情况會更嚴重。他又說，現時申請已提交城規會，但運輸署未就該計劃諮詢區議會，若城規會通過，區議會亦無實權否決申請，擔心到時再諮詢區議會將變為「學術討論」。

運署：城規批准後考慮申請

運輸署表示，上月初收到相關部門文件，稱安佳向城規會申請將元朗一幅地皮改劃臨時駕駛學院，署方會待城規會聽取各方意見及批准相關土地可作駕駛學校用途後，考慮安佳指定駕駛學校的申請。發言人稱，任何營辦商若能自行提供用地營辦指定駕駛學校，並符合所有先決條件，例如有一幅符相關土地用途及可容納駕駛學校基本駕駛訓練及考試設施的土地，包括可提供課室及非公用路面駕駛訓練的土地，政府會按個別申請做研究及考慮。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676