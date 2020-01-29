旅監局首任主席：料更有效懲違規旅社

料明年10月正式運作

馬豪輝：當務之急聘核心成員

馬豪輝任期由今年元旦開始，為期兩年。他說，當務之急是要聘請3名總監及10多名高級經理，將經獵頭公司招人及公開招聘，冀今年中所有核心成員可「埋班」，預計旅監局共聘請不多於100人，希望明年10月可正式運作。至於會否向旅遊業議會「挖角」，他笑言不會說是「挖角」，但假若有旅議會職員有興趣應聘，他們有相關經驗，相信會有優勢。

過去旅議會經常被質疑屬「自己人查自己人」，馬豪輝稱，2004年獲政府委任為旅議會獨立理事，過去是旅議會規條委員會的主席，他不認為議會是「自己人查自己人」；又指該委員會內以非業界理事居多，不過旅議會並非法定機構，沒法律依據，只可懲處議會的會員，而旅監局屬法定機構，有法律權力監管旅遊代理商、領隊、導遊。

對於內地團屢次「迫爆」東涌、土瓜灣，令市民不勝其煩，馬豪輝稱日後旅監局責無旁貸，將加強抽查及巡查；又稱過去有旅議會授權人巡查時被店員攔阻亦無可奈何，但旅監局受法律保障，一旦店舖阻撓巡查，要承擔刑事責任。