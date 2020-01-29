初二旺角堵路示威4人提堂 1人還押

被控襲警管有武器等

4名被告被分拆4宗案件處理。首案起訴中六學生馬俊棋（18歲）一項串謀有意圖傷人罪，指他今年1月27日凌晨在山東街與砵蘭街交界與其他不知名人物串謀非法及惡意傷害男子X。據了解，被告及約10人以玻璃樽及傘襲擊X至流血，X現仍留院，需縫7針。

次案起訴學生黎嘉豪（20歲）兩項襲警罪，指他1月26日在砵蘭街與亞皆老街交界襲擊警司AAA及高級督察BBB。據了解，被告案發時與約20人堵路，被捕時反抗並踢到兩名警員。

其餘兩案起訴大專生陳曉蓉（18歲）及保安員顧嘉銘（23歲），陳被指同日在旺角攜有一把摺刀，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪；顧被指同日在旺角管有一支伸縮棍，被控管有違禁武器罪。

控方申請將4案押後，以待進一步調查，並反對保釋。裁判官聽畢辯方陳辭，除了拒絕首案馬俊棋保釋，將其還押至4月7日，其餘3人均獲准以1萬至2萬元保釋至2月至3月，他們須守宵禁令及禁足案發一帶。

暉明邨學生被搜出汽油 准保釋

另外，政府日前宣布將粉嶺暉明邨改裝作新型冠狀病毒確診病人的密切接觸者或醫護人員入住，惹起附近居民不滿，並於大年初二晚在屋邨附近堵路及縱火。當日一名大學生被搜出一樽汽油，懷疑涉案被捕，昨在西九龍裁判法院提訊，控方一度反對保釋，裁判官聽畢辯方陳辭，准其保釋至3月24日再訊。被告何志樂（22歲），被控一項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪。控罪指他1月26日在粉嶺偉明街近燈柱EA1899管有一樽汽油及一個打火機。

控方申請將案件押後，以待警方進一步調查，並反對保釋，透露初步化驗結果顯示涉案液體為易燃物。裁判官遂將案件押後至3月24日在粉嶺裁判法院再訊，准被告以現金3萬元及人事2萬元保釋，其間須守宵禁令。

【案件編號：WKCC 323-326/20】、【案件編號：WKCC 322/20】