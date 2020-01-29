引入全港首台矩形鑽挖機 新法建啟德行人隧道省時貴三成

整項啟德發展計劃面積約320公頃，當中橫跨啟德發展區多條主要幹道的行人隧道，屬於啟德機場北面停機坪的基礎設施，總成本約1.8億元，當中鑽挖及建造隧道部分平均每米90萬元，全長140米的隧道造價約1.26億元，較傳統人手建造方式高約三成。署方稱，現時前期工程已完成，包括在隧道兩端建造豎井，以及在附近工地製造隧道的預製組件等，該署預計農曆新年後可正式動工鑽挖，料3個月左右完工。

造價1.26億元

啟晴邨往彩虹距離將縮短

現時由啟晴邨前往彩虹，可由承啟道的行人隧道步行至彩虹邨紫薇樓，全長約370米。土木工程拓展署正興建的另一條隧道，在承啟道、觀塘繞道及太子道東下直線橫過，連接中電啟東道變電站及彩虹邨金華樓，全長約140米，距離大大縮短。

土木工程拓展署總工程師簡漢成表示，外國及內地已採用矩形鑽挖機興建行人隧道多年，本港是首次引入，主要考慮到該隧道橫跨多條主要幹道，地底又有各種基建設施如箱形雨水渠、污水管及食水管等，難以採用明挖回填方式建造。簡漢成又稱，工程採用全自動鑽挖機挖掘隧道，免除了人手挖掘，可提升施工安全。

該隧道由92件預製組件拼合而成，每件高4米、闊5米，重約31公噸。簡漢成說，該署在附近沐安街工地建造隧道的預製組件，有利品質管理，提升施工效率。