揭膠袋涉刑毁 橫額「誹謗」警察被遮 議員助理查看被捕

橫額寫「除警惡制警姦」 警：指控失實

警方指出，有關橫額內容涉及針對香港警察的失實指控，相關部門在徵詢律政司意見後，去信要求該名區議員糾正或移除橫額。由於該名區議員沒有在指定時限內遵從要求，所以相關部門決定暫停准許展示，並以膠袋覆蓋該橫額。該名區議員昨早與三男兩女到場檢查橫額，其中24歲陳姓男子毁壞覆蓋橫額的膠袋，涉嫌刑事毁壞被捕，案件由深水埗警區刑事調查隊第九隊跟進。地政總署未有回應。

事發昨早10時許，劉家衡與助理陳樂行到長沙灣道與南昌街交界檢查其議辦的橫額，發現橫額被黑色垃圾膠袋封起，陳於是拉開垃圾膠袋查看，多名埋伏附近的便衣警察突然出現，將陳按牆制服拘捕。

劉稱，其議辦於上周五在南昌北及南昌中共3個獲地政總署批准掛橫額的位置，掛上寫有「願香港除警惡制警姦」的橫額，翌日警方來函稱橫額內容涉誹謗，其後再收到地政總署電郵，稱橫額內容意識不良，要求他在今日前將橫額移除，地署前日再通知稱會派員到場封橫額。

地署叫拆 區議員：警拉人後稱拆前要登記

劉說，事前地署從未提及事件涉及警方行動，而便衣警察直接拘捕陳樂行，未有提及任何程序以配合他們移除橫額，便衣警更稱「唔使講咁多」，至陳被押走後，才稱移除橫額前要先向警方登記。劉說警方派出一批軍裝警員看守其他橫額，批評警方浪費警力，「派十幾人看守橫額，區內偷竊案又唔處理」。他說陳昨午已獲准保釋候查。

（反修例風暴）