否認濫捕 稱起訴比例低因滯後

李：愈嚴重案件檢控需時愈長

截至本月19日，警方因反修例拘捕7143人，當中1106人已被起訴，佔整體15.5%。李桂華說，15.5%這比率看似並非很顯著，惟過去法庭處理的案件都是較輕微，而較嚴重的案件需要較長時間準備，相信日後起訴人數會愈來愈多。外界批評警方濫捕，他說警方有合理懷疑就會作出拘捕，例如警方驅趕時有人仍逗留馬路中心，警員就有理由相信他干犯非法集結，但是否入罪則要靠調查，「所以我覺得不是濫捕」。

稱驅趕不走「就有極大可疑」

警方元旦晚上在銅鑼灣崇光百貨外圍起封鎖線截查逾400人，當中不乏在附近上班或購物的人，外界抨擊警方濫捕。李桂華回應稱，當晚該處發生非法集結，警方驅趕時有人不離去，「呢班人出現時就有極大可疑」，故警方有合理懷疑拘捕。他稱：「我們不是希望『濫捕』，只是有合理懷疑便作出拘捕，經調查後若無涉案就釋放。」

去年浸大學生會會長方仲賢被警方以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕，警方稱在他身上搜獲「雷射槍」；方事後「拒保」候查而獲釋，案件至今未有下文。Ｏ記總督察周學賢說，至受訪一刻仍「不同意是濫捕」，稱該案目前正等候律政司法律意見。他補充，去年11月已有一宗藏有「雷射槍」的定罪個案，強調「雷射槍」直接照射眼會構成傷害，「並唔係單單話袋住就無事」。

（反修例風暴）