O記：理大案重中之重 緝製武器者 嘆拘青年「不開心」 李桂華：憤怒非犯法理由

明報記者 何郁慧

李桂華與O記總督察周學賢上周二（21日）受訪，他們透露，截至本月19日，警方因反修例風波已拘捕7143人，當中40.6%為學生（2902人）。周說，去年6月至8月有279名學生被捕，佔同期被捕人數25.1%，至9月開學後則有2623名學生被捕，佔同期被捕人數43.5%；而中學生佔被捕學生的比率亦由開學前27.6%，升至開學後41.7%（見表）。

不止一次疑犯問「點解唔施暴我？」

經歷7個月社會衝突，李桂華嘆說：「以前拉人好開心，覺得拉一個壞人可令社會平靜點，但近來愈來愈多年輕人被捕，尤其是中學生。」他說曾和一些被捕青年傾談，事後更不開心，因了解到許多青年是因一時憤怒而犯案。他稱警察拘捕時只看證據，「嬲怒並非一個合理的理由犯法」。

李說，許多被捕人對警方工作有很大誤解，「曾有人問『點解你唔施暴我？』」他說這不止一次，對此感無奈。對於外界批評被捕人被拘留時遭警方暴力對待，他稱警方在程序上盡量防止有關指控，又說警方通常拘捕一大批人，質疑「怎會在許多人的情况下做這些事？」

反修例衍生大量案件，李桂華說，過去O記處理較多槍支、炸彈案，另亦負責販賣人口案件，但因應社會衝突，O記目前需跟進75宗案件，數量之多是「以往未試過」，其中26宗與暴動、示威有關。

仍在等待理大提供閉路電視片段

去年11月理大衝突被外界稱為反修例中最激烈的「警民攻防戰」，警方拘捕1381人，起訴274人。警方其後在理大校園搜獲大批武器，李桂華曾在記者會稱發現一條完整的汽油彈生產線。他受訪時透露，在飯堂內發現有空樽，排在後面有電油、液體石油氣，另有油、糖和麵粉。

被問到事隔兩個月，警方有無再拘捕製造武器的人，他說警方視理大案件為「重中之重」，「特別有興趣知道誰生產（武器）」，但稱目前仍有待理大提供閉路電視片段。

O記同時查75案破紀錄 要睇「海量」片

警務處長鄧炳強上月透露，警隊正聘請約1000名退休少於兩年的警員「回巢」，以紓緩前線壓力。李桂華說，目前需調查的案件眾多，最大挑戰是要翻看衝突場面中「海量」的錄像證據。他說有10多名退休後重返警隊的同事被分派至O記，就是負責「睇帶」。

（反修例風暴）