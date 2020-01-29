中小企申資助棘手 生產力局專人教路

成立資援組 盼一年接觸8000中小企

「若一間企業進行2000萬元的研發項目，可申請創新科技署的『企業支援計劃』，一比一配對研發資助，最高達1000萬元；如研發項目與本地公營科研機構合作，企業自資1000萬元，可再申請『投資研發現金回贈計劃』，最高回贈40%；此外，企業更可同時申請『研究員計劃』、『博士專才庫』資助招聘人才。」生產力局首席創新總監張梓昌把政府資助項目倒背如流，更稱不少政府資助計劃可以「駁住用」，即一間公司可同時申請多個不同資助計劃，但一般中小企業缺人力物力及時間了解，生產力局中小企資援組則會介紹不同的政府資助計劃。

專組成員：一開始走對路 可提高獲批機會

政府資助申請程序常被批評繁複、需時冗長，生產力局中小企資援組代表林美琪說，原因很可能是企業不懂提供資料。她舉例，資助中小企業參與出口推廣活動的「中小企業市場推廣基金」申請表中，只要求提供「證明文件」，但具體要哪些文件，企業未必清楚。中小企資援組可以就申請過程提出建議，「從申請一開始就走對的路」，減省文件往來的行政時間，亦可提高成功獲批的機會。

張梓昌說，中小企資援組目標於今年內接觸8000間中小企，集中介紹15個適合中小企的資助計劃，包括「企業支援計劃」、「中小企業市場推廣基金」、「BUD專項基金」、「科技券」等。張又說，有別於坊間的顧問公司，他們不會向企業提出項目意念，只跟進申請過程。中小企資援組將於中小企集中的工商區域設攤檔，並參與不同商會活動、展會等，主動接觸企業人員以介紹服務。

明報記者