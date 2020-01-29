港兩日3宗 深圳灣現炸彈 兩宗Tg頻道認責 一促封關一籲醫護罷工

【明報專訊】本港連續兩日發生3宗炸彈案。警方昨早在深圳灣口岸一個垃圾桶內檢獲一個以無線電話遙控的爆炸裝置，另前晚佐敦一個公園的傷殘人士廁所發生爆炸，連同前日凌晨明愛醫院廁所的爆炸案，三案同交有組織罪案及三合會調查科（O記）一併調查。昨日有人在通訊軟件Telegram（Tg）就深圳灣的炸彈承認責任，稱要求港府「封關」，否則破壞來往中港兩地的鐵路及幹道。
昨早10時許，警方接獲深圳灣口岸保安員報案，稱在抵港大堂男廁對出垃圾桶發現一個懷疑爆炸裝置。警方爆炸品處理課接報封鎖現場調查，在垃圾桶內檢獲一個用手機遙控的爆炸裝置，內藏懷疑爆炸品，警方將之檢走檢驗，事件中無人受傷，亦毋須疏散。防暴警察在場檢查其他垃圾桶及花叢等，未發現其他可疑物品。警方稱，保安員事前曾聽到一聲巨響，上前查看時發現爆炸裝置，但據悉該裝置當時未被引爆。
口岸垃圾桶檢遙控炸彈 未引爆
Telegram「老豆搵仔」頻道昨早10時許有人留言「第一粒炸彈會喺非鐵路連接嘅口岸，我哋保證呢粒唔會傷及無辜」，其後下午再發信息稱「深圳灣口岸只係個開始」，並要求港府兩日內封關，並遣返內地「行走式病毒源」，若三日內沒有確實抗疫措施，會計劃破壞來往中港兩地的鐵路及幹道。
佐敦公園殘廁馬桶炸爛
另前晚10時許，警方接獲清潔工人報案，稱看到兩名可疑人離開佐敦道英皇佐治五世公園一個殘廁後，廁所起火，工人自行將火救熄。警方接報到場，發現廁所有被燒焦痕迹，馬桶被炸爛。警方在場檢獲兩個罐頭及一支玻璃樽，懷疑與案有關，又檢走馬桶碎片檢驗。經初步調查後，警方相信起火原因有可疑。
前日凌晨，明愛醫院近急症室一個男廁發生爆炸，其後警方發現一個玻璃器皿，內藏電線及電池及500克粉狀炸藥，以加熱電池引爆，其後有人在名為「九十二籤」的Telegram頻道承認責任，稱是「迫使所有醫護離開工作崗位」、「不想死就立即罷工」。
O記高級警司李桂華昨傍晚稱，3宗爆炸案統一由O記調查。他說警方暫未鎖定涉案人，亦未肯定3案是否由同一班人所為或有人模仿犯案，會嚴肅跟進。他說佐敦道及明愛醫院兩案的爆炸裝置結構較類近，均在爆炸後產生大量火焰，深圳灣一案的爆炸裝置則由手機遙控引爆，與另兩案不同，炸藥成分等有待化驗。
O記：兩宗炸彈結構相近
爆炸品處理科課高級炸彈處理主任馬偉德說，在深圳灣發現的炸彈內有高性能、以硝酸鹽為基礎的炸藥，一旦引爆，會造成嚴重傷亡。李桂華譴責有關行為，稱全城抗疫之際，狂徒再放炸彈令人氣憤，並呼籲清潔或保安員若發現可疑物品，應立即報警。
■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676