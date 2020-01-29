港兩日3宗 深圳灣現炸彈 兩宗Tg頻道認責 一促封關一籲醫護罷工

昨早10時許，警方接獲深圳灣口岸保安員報案，稱在抵港大堂男廁對出垃圾桶發現一個懷疑爆炸裝置。警方爆炸品處理課接報封鎖現場調查，在垃圾桶內檢獲一個用手機遙控的爆炸裝置，內藏懷疑爆炸品，警方將之檢走檢驗，事件中無人受傷，亦毋須疏散。防暴警察在場檢查其他垃圾桶及花叢等，未發現其他可疑物品。警方稱，保安員事前曾聽到一聲巨響，上前查看時發現爆炸裝置，但據悉該裝置當時未被引爆。

口岸垃圾桶檢遙控炸彈 未引爆

Telegram「老豆搵仔」頻道昨早10時許有人留言「第一粒炸彈會喺非鐵路連接嘅口岸，我哋保證呢粒唔會傷及無辜」，其後下午再發信息稱「深圳灣口岸只係個開始」，並要求港府兩日內封關，並遣返內地「行走式病毒源」，若三日內沒有確實抗疫措施，會計劃破壞來往中港兩地的鐵路及幹道。

佐敦公園殘廁馬桶炸爛

另前晚10時許，警方接獲清潔工人報案，稱看到兩名可疑人離開佐敦道英皇佐治五世公園一個殘廁後，廁所起火，工人自行將火救熄。警方接報到場，發現廁所有被燒焦痕迹，馬桶被炸爛。警方在場檢獲兩個罐頭及一支玻璃樽，懷疑與案有關，又檢走馬桶碎片檢驗。經初步調查後，警方相信起火原因有可疑。

前日凌晨，明愛醫院近急症室一個男廁發生爆炸，其後警方發現一個玻璃器皿，內藏電線及電池及500克粉狀炸藥，以加熱電池引爆，其後有人在名為「九十二籤」的Telegram頻道承認責任，稱是「迫使所有醫護離開工作崗位」、「不想死就立即罷工」。

O記高級警司李桂華昨傍晚稱，3宗爆炸案統一由O記調查。他說警方暫未鎖定涉案人，亦未肯定3案是否由同一班人所為或有人模仿犯案，會嚴肅跟進。他說佐敦道及明愛醫院兩案的爆炸裝置結構較類近，均在爆炸後產生大量火焰，深圳灣一案的爆炸裝置則由手機遙控引爆，與另兩案不同，炸藥成分等有待化驗。

O記：兩宗炸彈結構相近

爆炸品處理科課高級炸彈處理主任馬偉德說，在深圳灣發現的炸彈內有高性能、以硝酸鹽為基礎的炸藥，一旦引爆，會造成嚴重傷亡。李桂華譴責有關行為，稱全城抗疫之際，狂徒再放炸彈令人氣憤，並呼籲清潔或保安員若發現可疑物品，應立即報警。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676