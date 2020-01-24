旺角初三凌晨截查200人 記者稱防暴非禮

昨凌晨零時前後，山東街有示威者多次堵路，並向警方防線方向投擲雜物，防暴警曾發橡膠彈及催淚彈驅散，後轉入砵蘭街朗豪坊戲院外包圍過百人，包括小販、市民、記者及義務急救員。彌敦道有水炮車及裝甲車戒備。

美國媒體NBC一名本地女記者稱，在朗豪坊戲院外被一名防暴男警揑其胸部，正想望向該警行動呼號時被胡椒噴劑噴中臉部。女記者其後被扶離現場，冲洗超過半小時仍感不適，面部紅腫。本報向NBC查詢，截稿前未獲回覆。

記協譴責 警：不滿可投訴

警方指出，一直尊重新聞自由和傳媒採訪的權利，任何人若認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課投訴。據了解，警方傳媒聯絡組一名女警昨欲向事主了解，但全日未能聯絡上。記協強烈譴責警方再次針對新聞工作者做出阻礙、干擾甚至懷疑非禮等行為。

驅散記者逾百米 遠離截查點

警方首次包圍市民後陸續離場。至昨凌晨近2時，大批防暴警再次驅散，並封鎖奶路臣街至豉油街一段砵蘭街。警方其後擴大包圍網，現場所見近200人被包圍，包括記者、急救員、帶着兒童的途人，其間警方禁止傳媒拍攝及直播。

防暴警以揚聲器稱，因早前發生傷人及堵路等案件，需截查現場所有人，防暴警先安排傳媒聯絡隊檢查記者證件，並將記者往亞皆老街方向驅散，離搜查現場逾100米，記者難以拍攝截查情况。本報向警方查詢旺角當晚總被捕人數，至截稿未有回應。

4內地漢被「私了」 拘一青年

大年初二晚上旺角最少發生兩宗「私了」案件，4名內地男子被打，其中一名18歲男子涉嫌與其中一宗案件有關，涉非法集結、襲警及傷人被捕。