開放數據集建議 滿足率80%

去年新增700個 今年加220

自政府推出開放數據政策，不少聲音要求巴士公司及港鐵提供實時到站時間數據，以便製作便利市民出行的應用程式。政府去年說服新巴及城巴，於8月開始推出實時到站時間資料，更令應用程式界面（API）的點擊次數由120萬次大增至2.9億次，顯示市民對此有切實需求。

將提供拍賣清單公司列表

資科辦高級系統經理王翔表示，除了巴士公司及港鐵的實時到站時間數據，政府去年亦按市民於資料一線通提出的意見新增數據集，「2019年資科辦共收到逾百個意見，部門在考慮法例、私隱等問題後，有逾80%滿足到」，包括稅務局「按最後評稅額分析非法團業務的利得稅評稅」，而政府物流服務署的拍賣清單、公司註冊處公司名稱列表的數據亦即將提供。

去年區議會選舉結束後，有市民期望政府可提供更多區議會的數據，以便監察區議員的工作。資科辦總系統經理趙善衡表示，市民若對任何數據有需要，可在資料一線通提出意見，資科辦會與負責部門跟進，但提供開放數據涉及公帑，承認工作難一步到位，會繼續加強，若見到有些數據有明顯需求，會主動跟進。

趙善衡說，政府部門每年7月開始籌備新一份年度開放數據計劃，資科辦會就數據種類、格式等提供建議。他認為，部門對於開放數據的認知比起未有開放數據政策時提高了，「新增的數據集不是以PDF格式發放」，清楚知道要以機讀格式發放數據，令數據有可用性。

整合80數據集 製4儀表板

資科辦估計，現時有超過70個應用程式使用資料一線通上的開放數據，網站羅列其中31個應用程式。此外，資科辦亦利用了80個數據集，設計了4個主題城市儀表板，包括交通運輸、公共設施及服務、環境天氣、城市概况，以形象化方式，如地圖、圖表等表達數據，市民可透過城市儀表板得知實時向主要幹道的行車時間、急症室等候時間、天氣資料等，了解開放數據的用處。

明報記者