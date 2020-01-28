推山泥傾瀉指數 雨後公布 長遠冀與暴雨同步 助市民應變

明報記者 馬耀森

土力工程處長潘偉強接受訪問時稱，全港各區設置逾百個雨量計，以現時科技水平，當發生暴雨時，可即時推算山泥傾瀉指數，做到即時警告功能，但仍要考慮其他配套，例如在指數達到不同級數時，政府對市民提出注意事項，包括是否疏散等，故現時仍在研究階段。土力處初時只會在暴雨過後發出指數，以供參考，暫未有推出即時發布指數的時間表。

分析34年數據 建概率模型

土力處每年平均接獲約300宗山泥傾瀉報告。潘偉強說，暴雨引發山泥傾瀉的潛在能力，與降雨強度、降雨範圍及斜坡數量分佈有關，即使是強度相同的暴雨，若降雨地點不同，其引發山泥傾瀉的潛在能力可以有顯著分別。

土力處分析香港過去逾30年的雨量和山泥傾瀉數據，配合全港斜坡分佈資料，建立了一套降雨強度和山泥傾瀉概率的關係模型，為本港度身訂做一套公式，推算暴雨期間發生山泥傾的風險。

該處將指數分成4級，指數10以下為「低」（風險）、10至50為「高」、51至100為「甚高」、100以上為「極高」。

回顧推算 3場雨指數過百

本港自1985年至今共發出85次山泥傾瀉警告，以最新制訂的山泥傾瀉指數回顧推算，有3場雨指數逾100，當中以2008年大嶼山特大暴雨的指數達126，為歷年最高，而在該場雨中，大嶼山發生逾2500宗山泥傾瀉，而舊咖啡灣山泥傾瀉造成兩人死亡。2018年超強颱風「山竹」襲港，雖然天文台懸掛10號風球，但山泥傾瀉指數為24，風險只屬「高」水平。

土力處曾作模擬評估，若2008年6月的暴雨在港島發生，預計會發生200至300宗以泥石流為主的山泥傾瀉，嚴重影響道路、建築物和重要設施；更極端的情况是2009年吹襲台灣及內地、造成逾700人傷亡的颱風「莫拉克」，若然改為侵襲港島，會發生4000至9000宗山泥傾瀉，後果不堪設想。潘偉強認為，天然山坡風險不容忽視，呼籲市民不能掉以輕心，應時刻保持警惕。

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