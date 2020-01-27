果欄帶團說打貪 退休廉政先鋒：無人見到都要正直

廉政公署社區關係處自2018年開始舉辦反貪之旅，帶領本地學生、少數族裔學生及新來港家庭到訪中西區的歷史建築物，了解廉署工作。今年廉署新增九龍西路線，並由退休總調查主任王耀宗與參加者分享調查油麻地果欄貪污案經過。

警方毒品調查科1976年拘捕果欄一帶毒販，疑犯其後向廉署舉報，稱有執法人員貪污。當年24歲的王耀宗加入廉署不久便參與調查這宗大案，他憶述當時「有點驚」，試過被派到餐廳監視，緊張得心跳加速，「總覺得有人發現我在監視」。

王耀宗曾負責認人工作，與隊員製作300頁認人相簿，每次將一張懷疑涉案警員相片連同8張一般人相片，讓負責派賄款給警員的疑犯認人。他說曾懷疑疑犯的認人能力，但對方能在數百張相片中指出有非涉案警員的相片重複出現，令他認同疑犯的記憶力，相信其口供，並鎖定涉案警員。

毒販每日派1萬元給警員

王耀宗表示，調查後發現，毒販每日派發給警員的賄款多達1萬元，相等於他當年全年薪金。當時經驗尚淺。王耀宗說面對經驗豐富的「老差骨」，難以在審問過程令對方認罪，「唯有找更多證據」，最終案件只有10多人被定罪，其後更引起警員包圍廉署事件，時任港督麥理浩頒布特赦令，平息這次警廉衝突。

王耀宗回憶當年曾在救護控制室工作，見過市民誤以為要賄賂救護員才可上救護車，滿腔熱血的他自言一心想改變社會，而警隊當時的貪污風氣「唔啱自己」，遂選擇加入廉署。他說受訓時已知職責是調查犯法者，所以自己必定不能犯法犯規，要本着良心做人和工作。

中五生Kelvin在活動後說，對王耀宗的分享最難忘，他認同王所說，調查員要保持良心工作，否則很易受誘惑，又說希望將來能加入廉署工作。