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港聞
2020年1月27日星期一
港聞二
旺角兩晚放催淚彈 一男疑被擊中昏迷
求得中籤 劉業強：政府不能靠警保和諧
涉藏械兩男提堂 控方指關聯遙控彈案
果欄帶團說打貪 退休廉政先鋒：無人見到都要正直
政府引入無人機驗樹 傳感器裝樹腳蒐傾斜數據
22萬棵樹加標籤二維碼
栢麗大道再10古樹加花槽 改善生長
漁民轉型養珍珠 機管局資助項目踏收成期
疑違泊被勸走 7煞襲巴士站職員
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【明報專訊】（請看附圖）
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求得中籤 劉業強：政府不能靠警保和諧
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