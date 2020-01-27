漁民轉型養珍珠 機管局資助項目踏收成期

踏第3年 1.2萬珍珠貝待收成

機管局在三跑工程的環評研究中，承諾制訂及實行改善海洋生態及漁業提升策略，其後於2016年宣布注資4億元，成立「改善海洋生態基金」及「漁業提升基金」。其中一個由香港仔漁民婦女會運作的珍珠養殖試驗計劃，連續3年獲漁業提升基金資助，金額合共逾540萬元，今年踏入收成期。

項目負責人黃火金透露，3年前從內地購入3萬隻「馬氏珍珠貝」，在塔門附近的東部水域養殖，過程中要逐一在珍珠貝內擺放以貝殼粉製成的珍珠核，讓貝殼「養大」珍珠核，成為珍珠。經過3年養殖，扣除期間用作練習及大約四成養殖失敗的貝殼，現時大約剩下1.2萬隻珍珠貝，農曆新年後開始收成，但暫未能預計收成珍珠的數目。

黃火金說，本港在上世紀60、70年代亦有人養殖珍珠，惟因當時加工、銷售渠道狹窄，行業逐漸式微。不過，近年捕魚業環境愈來愈困難，尤其政府於2012年禁止拖網捕魚，令漁民生計受衝擊，故漁民團體開始構思轉型計劃，而由於珍珠價值較高，故決定嘗試養殖珍珠。

項目有數十人參加，大都為昔日拖網捕魚的漁民。黃預計要到今年中才可完成所有珍珠貝的收成，正考慮向機管局繼續申請後續資助，以研究將珍珠加工製成首飾出售，若成功將珍珠變成商品，相信可吸引漁民轉型。

研加工製首飾 基金找導師

漁業提升基金管理委員會主席、港大生物科學學院教授梁美儀稱，因海洋污染、過度捕撈及油價上升等因素，本港捕魚業近年大受影響，「有些漁船捕撈不到魚，甚至到海中撈些爛銅爛鐵去賣」。他希望透過基金資助有助漁民轉型的項目，除提供資金，委員會亦會嘗試穿針引線，例如已聯絡首飾設計課程導師與珍珠養殖試驗計劃合作，利用珍珠設計首飾。

機管局三跑道項目環境事務總經理李仲騰透露，兩個基金運作3年，已資助23個項目，每年批出的資助額約1000萬元。他說基金每年都會接受新的項目申請，審批時會考慮項目概念是否創新及是否可行等。