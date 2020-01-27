栢麗大道再10古樹加花槽 改善生長

竹筒引導氣根新花槽生長

栢麗大道兩旁的細葉榕，是市區古樹群之一，原有39棵，當中6棵已被移除，現餘下33棵。康文署2013年起為部分古樹興建獨立花槽及引導氣根至擴建花槽，至今完成11棵。康文署九龍樹木組一級助理康樂事務經理（古樹名木）陳健威接受訪問時表示，署方去年10月起再為10棵古樹擴建花槽，全部位於栢麗大道一邊。

陳健威表示，花槽建成至今數十年，不宜貿然拆掉，只能在原有花槽旁闢建新花槽，然後以竹筒引導氣根生長到新花槽，加強古樹支撐。他續說，署方2013年起分階段擴建花槽，效果理想，部分引導氣根已生長至地面，形成直徑達30厘米的樹幹，與花槽融為一體；而部分於2017年才擴建花槽的古樹，氣根亦已生長至地面。

長春社質疑治標不治本

長春社總監蘇國賢監察栢麗大道古樹逾10年，他說康文署多年未有檢視古樹在原有花槽內生長情况，質疑擴建花槽只能治標，未能為古樹拆牆鬆綁。他於多年前曾檢視其中一棵被颱風吹塌的古樹，發現花槽內的樹根幾乎完全腐爛，未能抵受強風吹襲，認為康文署應深入研究古樹在花槽內的生長情况，再度身訂做改善方案，徹底解決問題。