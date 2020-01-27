政府引入無人機驗樹 傳感器裝樹腳蒐傾斜數據

明報記者 馬耀森

為保障樹木健康和公眾安全，樹木管理部門每年都會在風季來臨前完成樹木風險評估，並採取風險緩減措施。近年政府展開多項先導計劃，研究以科技輔助管理樹木，提升質素和效率。

樹木辦總監高韻儀接受訪問時表示，樹藝師須檢測樹木，但對於高大的樹木，或生長在地形險要或斜坡等難以到達地方的樹木，檢視工作困難，無人機可幫助樹藝師視察和拍攝，「香港路邊有很多榕樹，樹冠大，枝葉茂密，但路邊空間有限，未必適合用升降台檢查樹冠」。她說，前年超強颱風山竹襲港後，大量樹木倒塌，當局利用無人機檢視樹木，制定補救或移除方案，發現效果理想。

高韻儀續說，樹木辦認為無人機可協助部門加強檢查樹木，故計劃推廣至其他管理樹木的部門；發展局亦會制訂指引，要求樹木管理部門採用無人機，樹木辦會提供訓練。高韻儀預計明年風季前，所有樹木管理部門可用無人機驗樹。

目視法配合新科技加強驗樹

每年風季前，政府會為數十萬計路邊樹木評估風險。高韻儀說，樹木辦會抽驗部分樹木，並使用無人機輔助覆檢。對於本港不時發生塌樹傷人事件，政府人員以目視評估屢遭質疑，她稱目視驗樹符合國際標準，但香港路邊人多車多，除了目視法，亦利用其他科技配合，故政府近年做了各種研究及引入新科技，希望累積更多數據及經驗加強驗樹工作。她說外國城市每3至5年驗樹一次，本港每年做一次風險評估及覆檢，認為是合理安排。

除了無人機，發展局委託理大、港大及科大研發一套感應樹木擺動的智能傳感技術監察系統。高韻儀表示，傳感器大小如手提電話，安裝在樹腳位置，可量度樹木傾斜的數據及方向，收集的數據會傳送到大學的數據中心分析，長遠建立大數據評估樹木倒塌風險。

將軍澳塌樹頻率較高

高韻儀表示，早前已做兩階段工作，分別為大棠100棵及灣仔、九龍東300棵樹木安裝傳感器，之後會再為油尖旺、黃大仙、荃灣、觀塘及將軍澳約8000棵樹安裝，料今年中完成。她說樹木辦數據顯示，將軍澳塌樹頻率較高，估計該區樹齡較輕，較易在惡劣天氣下遭強風吹倒，故亦挑選了該區部分樹木安裝感應器。