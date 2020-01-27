涉藏械兩男提堂 控方指關聯遙控彈案

稱兩案被告有聯絡

兩被告依次為報稱退休的陳建達（72歲）和健身教練陳楚高（54歲）。首被告被控於2020年1月24日，在佐敦可群大廈9樓B室內無牌管有槍械或彈藥，即26枚信號彈和1個裝有12枚信號彈的發射器，以及同日同地管有攻擊性武器，即8把刀、82支弓箭、一把弓和3個弓架。

次被告則被控於2020年1月24日，在觀塘成業工業大廈3樓303室內管有攻擊性武器，即兩把斧頭、兩把刀、一把武士刀、兩支彈弓、3條彈弓用的橡皮筋、兩袋膠珠和一袋鋼珠。他另被控同日同地管有違禁武器，即3個鐵蓮花、一支雙截棍和一個手刺。

控方申請將案押後至3月30日再訊，並透露一宗製造爆炸品案中兩名被告的通話紀錄，顯示本案首被告去年11至12月曾與該案二人有聯絡，而該案其中一名被告亦於去年9至12月兩度聯絡本案次被告，控方認為兩案有關聯。

七旬翁還押

《潛行者》演員准保釋

據了解，首被告在警誡下曾稱自己「做義勇軍時收藏」。至於次被告，辯方指他2015年起擔任編劇和動作指導顧問，並曾出演電影《潛行者》，而涉案工作室內另有10多把膠劍、軍刀、斧頭和盾，平時用作設計和指導電影的動作之用，亦非次被告一人使用。裁判官拒絕首被告保釋，另准次被告以1萬元保釋金、不准離港、每周到警署報到兩次等條件保釋外出。

【案件編號：WKCC307/2020】

（反修例風暴）