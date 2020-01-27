求得中籤 劉業強：政府不能靠警保和諧

劉業強表示，過去大半年香港社會內耗，政府責無旁貸，他希望政府帶頭將事情搞好，市民放下成見，社會重新出發。他說籤文首句意思是政府施政要聽民意，「不強行」，不可逞英雄自以為是，而政府單靠警力維持社會和諧是「未足夠」。至於「天眼恢恢疏不漏」，他認為大家要尊重法律。

就近日肺炎襲港，劉業強說車公是抗疫英雄，希望他會為港人祈福。

解籤師傅稱官員要下台

解籤師傅陳天恩認為，92籤對香港局勢而言「非常之唔好」，其中「天理人情只要公」的意思，是去年特首林鄭月娥錯失修補社會撕裂的機會，「拖到現時人心更憤怒，個天是知道的」，今年政局可能更混亂；而「天眼恢恢疏不漏」，陳師傅則說「人在做，天在看」，認為特首或其他問責官員要下台。至於最後一句則揭示肺炎疫情最終會平息，車公會保佑香港。

雖然本港昨晨天氣轉冷並下雨，但清晨7時多已有不少善信到車公廟祈福，廟內香火鼎盛，大部分善信都戴上口罩。70歲羅先生說，新一年希望香港即使經濟不繁榮，至少平平安安，政府早日回應民間五大訴求，民間也要「努力抗炎」。50歲任女士祈求身體健康，希望香港人不論派別立場，都放下反修例運動向前看，「社會要和諧」。

另外，沙田鄉事委員會首副主席李志麒為沙田求得71籤「上籤」。籤文為「龍吟溪外水自甘，虎嘯崗中去復還；境傑風雲能際會，地靈潮漲兩相參」，解曰「萬事亨通」。李表示，籤文意思是只要大家肯拼搏，計劃好些，則萬事都會亨通。

（反修例風暴）