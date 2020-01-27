旺角兩晚放催淚彈 一男疑被擊中昏迷

一人疑遭「私了」 警噴椒對峙

昨晚9時許，約50多名黑衣人在朗豪坊聚集，其後一名中年男子疑被「私了」，頭部受傷倒地，防暴及速龍小隊到場了解，舉起胡椒噴霧及胡椒球槍驅散。有示威者不斷指罵警方，警方展示藍旗及黑旗警告，雙方在砵蘭街相距約40米對峙，小販及光顧市民暫避，防暴警其後撤離。雙方對峙期間，附近有人以雜物「快閃」堵路，警方其後將雜物清理至路旁。近深夜，上海街近山東街有堵路雜物起火，附近路口亦被堵塞，途經車輛需繞道而行，防暴警到場清理，並於山東街近砵蘭街噴胡椒噴霧驅散，有市民、記者及便利店「中椒」。

聚集示威者至昨深夜仍未有散去，警車其後在山東街近砵蘭街離開時被擲硬物，防暴警即向亞皆老街方向施放約4枚催淚彈，整段砵蘭街煙霧瀰漫，小販及市民四散躲避。一名男子其後被發現在朗豪坊戲院閘內受傷昏迷倒地，多名急救員及市民將閘強行拉起，並入內為疑被催淚彈擊中頭部的男子初步治理。

而大年初一（25日）晚，熟食小販檔擺滿由山東街至亞皆老街的一段砵蘭街，吸引市民排隊光顧。至晚上10時許，山東街與砵蘭街交界有黑衣人以垃圾設路障，大批防暴警分乘多輛警車趕至砵蘭街，帶頭的警車高速衝向聚集馬路的人群，防暴警員落車追捕黑衣人，有人被制服並帶上警車。其後警方登車離開，突有防暴警向人群擲出催淚彈，多名記者、市民及小販吸入後不適，一名女子倒地嘔吐。

前晚離場前放彈 警稱遭擲物

警方稱，前晚約10時有蒙面「暴徒」於旺角集結，並以垃圾等雜物堵塞砵蘭街，警方迫不得已採取執法行動。至接近11時，警方準備乘坐警車離開，暴徒以玻璃樽等雜物襲擊，為制止襲擊，即時施放一枚手擲催淚彈，並譴責暴徒罔顧公共安全的暴力違法行為。

明報記者

（反修例風暴）

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