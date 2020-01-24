無人管理社區教室落腳長沙灣

「大型補習社有不少地方用於接待處、處理行政工作等，我們想去掉這些位置，將空間釋放讓學生自修，否則成本也是轉嫁學生。」不過單單用來自修並不足夠，Snapask子公司Lab Education的總經理紀丹威表示，現時不少學生有補習，補習後又要花時間到適合溫習的地方，其社區教室一次過解決兩個問題：補習老師到社區教室，以手機應用程式開門入教室準備，學生補習後可到旁邊課室自修，有問題可向老師發問，透過真實交流學習。

Snapask於2015年創辦時，主打「網上問功課」，讓學生透過應用程式聯繫導師，以問答形式學習，其業務已擴至亞洲多地，包括台灣、新加坡、日本、韓國等，使用的學生以百萬計，其業務現又回歸實體，2018年以子公司Lab Education開設社區教室。Snapask行政總裁余佑謙強調，應用程式只是讓學生發問的工具，讓老師記錄學生進度，真正的學習在交流之中，因此開始開辦小班補習及設社區教室。

余佑謙說，其應用程式收集學生就讀的學校資料，可得知學生集中在哪些區域，再決定社區教室位置，而今次選址長沙灣位於九龍中間，方便九龍區學生之餘，荃灣的學生也可來到；又透露下一間社區教室將設於九龍東，以應付需求。

數據決定選址 學生要先報補習班

無人管理社區教室採「會員制」，學生要先報讀補習班，補習班費用已包括任用社區教室空間。紀丹威說，現時韓國及台灣的社區教室已收支平衡，相信長沙灣的社區教室亦可於一年內收支平衡，準備擴張。

明報記者