石仔嶺安老院將拆 質疑政府違集體搬遷承諾 最後團年

稱社署為長者「打尖」

遷到其他地區院舍

根據社署資料，石仔嶺花園現有15間私營安老院，約有900多名長者。石仔嶺安老服務聯會總幹事蔣月蘭表示，政府開放不在第一期清拆範圍的第3座，供院舍投標改建為安老院，惟只有24個宿位。她又說，約有10多名長者已遷出石仔嶺，到其他地區的院舍，她質疑社署為長者「打尖」，以減少需安置長者數目。在石仔嶺內安老院工作逾20年的張姑娘表示，以往經社工評估的長者，最少等5年才可入住政府宿位，如入住買位計劃的宿位則要3個月或以上，但她表示其院舍近日有5名長者，經評估後一個月內已可搬走。

居於石仔嶺21座的施走今年100歲，訪問當日剛與院友吃過團年飯，與年屆七十的女兒羅太坐在牀邊談天。羅太說上月底首次接到社署職員來電通知院舍即將清拆，問她有何要求，她說：「要求只有一個，最好唔搬。」她希望至少可安排只操福建話的媽媽，與其照顧員一同遷往石仔嶺內其他安老院，以便溝通。

立法會議員張超雄日前與官員開會，他說對方一直堅稱石仔嶺有足夠宿位安置受影響長者，卻未交代宿位數目，亦沒搬遷時間表。他形容政府做法是折磨長者及院舍，長者及家人未知前景，可能自行遷出，「人數減少，咪夠宿位(安置)」。

社署：會致力助院友園內安置

社署發言人回覆本報查詢，稱受第一期清拆影響的院友，如有意繼續在園內居住，社署會致力協助；而改建第3座為安老院後，連同石仔嶺其餘部分的空置宿位，足夠為受第一期清拆影響的住客入住。

發展局發言人表示，第一期清拆的3座安老院建築物，坐落於一幅預留興建公共交通交匯處及上蓋住宅發展的用地上，須在2020年第二季遷拆，以確保設施趕及在2025年前落成及啟用。

明報記者