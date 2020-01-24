沙中線調查委會大狀：政府分析建基「猜測」

稱設計預留大量剩餘力 安全風險低

過往聆訊提到，政府稱開鑿石屎及超聲波檢測後，發現月台層板鋼筋接駁不合格率逾三成、停車處坑槽牆（trough wall）施工參差、個別位置無裝剪力桿。委員會代表資深大律師Ian Pennicott昨多次引述港鐵及禮頓專家觀點，稱車站設計預留大量結構剩餘力，即使有位置未有安裝垂直「剪力桿」，也不會令結構強度受損，Pennicott稱港鐵已做加固工程，車站安全風險不大（見表）。

Pennicott稱東西走廊月台層板A區未有鑿開石屎檢驗鋼筋，但政府憑統計學推算該區鋼筋接駁七成缺陷率的比例「過高」，是沒有實證的「猜測」，早前政府專家劉志宏曾解釋，A區在隨機抽樣驗測中未被「抽中」，加上位置所限才未能開鑿，而其他區域均有經超聲波檢測，才得出整體逾三成的不合格率。

至於禮頓及港鐵在陳辭多度強調，3名外國專家均分析車站結構是安全的，港鐵更稱車站結構無問題，去年提出加固工程，是為符合本地作業守則及挽回公眾信心，「令車站結構更加安全」。

禮頓：政府有責 卻指摘他人

除了車站是否安全，政府、港鐵及禮頓在兩日陳辭中互批對方不足。禮頓代表資深大律師石永泰昨批評政府身為是涉事方，有監督工程的責任，卻怯於外界輿論壓力，在聆訊時儼如「原告人」一樣，不斷指摘他人過錯。

委員會主席夏正民最後總結稱，預計今年3月向特首提交最終報告，料政府會於較後時間方可對外公布，而報告部分內容或因涉刑事調查而被遮蔽，希望公眾屆時可諒解。