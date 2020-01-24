飲料掟警 抑鬱大專生緩刑

稱當時感冒 受藥物影響

報稱學生的被告唐洛芙（22歲），承認一項襲擊警務人員罪。控罪指她去年9月7日在港鐵東涌站襲擊警員陳浩楊。控方案情透露，當日下午約5時半，警方於東涌站B出口附近執勤，其間戴口罩的被告將一紙杯擲向警員背部，並立刻逃離。另一警員目睹經過，追截被告至連接Citygate及港鐵站的樓梯將她制服。被擲紙杯的警員背部濕透，亦有公開片段拍攝到過程。

辯方求情透露，被告父親為退休公務員，而被告2017年確診患長期抑鬱症，持續求診，現仍需服藥及接受輔導。被告案發前因患感冒求診兩次，曾向醫生透露失眠，案發前幾天一直服用抗生素及安眠藥。

辯方稱被告非有預謀犯案，她買飲料後本想逛街，惟現場人多而情緒不穩，當時受藥物及抑鬱症影響衝動犯案。辯方又透露，涉案警員並無傷勢，但被告被制服後右膝裂傷、頭部受傷。辯方亦呈上10多封由被告家人、義工組織成員撰寫的求情信。

【案件編號：WKCC3601/2019】

（反修例風暴）