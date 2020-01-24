許智峯私人檢控西灣河開槍警

控意圖謀殺 稱追究警員非針對警隊

許智峯昨到東區裁判法院提交文件時在庭外表示，是次私人檢控並非針對警隊，而是追究個別警員行為，「如果警員非法開槍，即使政府唔告你，市民都可以追究到底」。他又稱，雖然律政司可介入或終止檢控，但其團隊蒐證充足，認為有合理的定罪機會，目前亦成功眾籌逾330萬元支付訟費。

許智峯提出私人檢控後，案件將排期審訊，若裁判官認為控罪表證成立，才會發出傳票，正式展開審訊程序，包括傳召被告。

根據許智峯的私人檢控起訴書，被告為警員關家榮，包括目擊者在內共有3名證人。案發於去年11月11日早上7時，約100人聚集在西灣河筲箕灣道與太安街交界，交通警員到場驅散，其間一名白衣男子向關家榮大喊，關拔出手槍指向男子胸部，並抓住他頸部。一名黑衣男子（即本案事主）和另一人見狀走近，關遂用槍指着事主；事主撥開警槍不果，關在無警告下向事主上半身開一槍，其間雙方有30厘米距離。事主中槍後受傷倒地，關向其他方向開兩槍，事主最後被制服。

（反修例風暴）