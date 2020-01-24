問賠償着赴小額錢債 促檢走被指或違例 遭射催淚彈住戶：警恐嚇涉藏彈殼

警：感不公可投訴

警方發言人回覆本報查詢稱，任何人若認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課投訴，投訴警察課會按既定程序公平公正處理。投訴警察課稱不評論個別案件。

律政司覆將上門檢走 事主稱續追究

去年11月中警方在沙田市中心驅散示威者時曾施放催淚彈，有一枚催淚彈射入好運中心5樓一個單位，並在屋內爆開。單位租戶鄭太表示，曾向投訴警察課投訴，並查詢賠償事宜，但警方態度被動，只着到小額錢債審裁處。鄭太及後向警務處發律師信，要求警方上門檢走彈殼，其後卻收到投訴警察課致電，稱若單位內有彈殼，可能違法，鄭太對此感無奈，「叫警察來執，但又不來……卻反指我犯法」。律政司前日終回信，稱警方今日會上門檢走彈殼。

鄭太稱單位被催淚煙污染，已搬出另覓居所，但仍要為單位納空租。被問到要求警方賠償一事，代表律師陳惠源說，鄭太會繼續追究，強調不止金錢損失，亦造成精神壓力創傷。公民黨黨魁楊岳橋斥警方至今「一句道歉都無」，指事件明顯是錯誤。

中藍水者批警無道歉 拒公開成分難醫

去年10月中尖沙嘴清真寺遭水炮車射藍水，多人被射中，包括公民黨議員譚文豪、巴基斯坦裔港人簡浩名等。其中一名被射中者張小姐稱，當時不慎吞下藍水，隨即嘔吐，之後連續一周肚瀉，並有腸胃敏感問題。張小姐透過律師要求警方公開藍水化學成分，但至今警方仍未公布。簡浩名批評，特首林鄭月娥和時任副警務處長鄧炳強只向當日同被射中的印度協會前主席毛漢道歉，但無向其他被射中市民道歉，「難道我們不是人嗎？」

陳惠源表示，警方至今拒公開藍水成分，但有關資料並非警方行動機密，強調醫護人員需了解成分以治療受影響者，質疑警方拒公開是想「毒殺市民」。譚文豪表示，警方態度令市民對警察和政府投下不信任票。

（反修例風暴）

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