【Emily】油尖旺區會大會開足16.5小時

余德寶：辛苦秘書處

余德寶話，喺夜晚11點問過秘書處可唔可以先休會，但當時只係餘下幾個項目要討論，加上蔡亮係最後一次主持會議，佢將會調職去上海，想完成最後一次會議，所以大家決定繼續開會，最終搞到凌晨兩點半。德寶形容，開一個會等同坐一程長途機。

呢次會議主要討論武漢肺炎、要求政府公布催淚氣體同水炮車水劑成分、要求政府成立獨立調查委員會及其他地區撥款項目等，一共22個討論項目。會議本來預計開到5點半，但德寶話，包括建制派議員在內，大家都好積極發言，所以開咗咁耐。

區議會開會開咁耐，民政事務專員咪要陪開會直到會議完結，民政處職員同秘書處職員OT費又點計？油尖旺民政事務處回覆Emily話，民政專員列席區議會會議，喺有需要時回答議員提問，係常規安排；至於OT費，根據部門嘅常務通告，員工逾時工作通常用補假作償。