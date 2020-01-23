【Emily】油尖旺區會大會開足16.5小時

【明報專訊】油尖旺區議會日前開大會，破紀錄開咗16.5小時，由星期一（20號）早上10點，開到星期二（21號）凌晨兩點半。當區區議會副主席、公民黨余德寶同Emily講，真係辛苦秘書處同事，區議員都可以行開吓去廁所、食個飯，但秘書處同事就要寫會議紀錄，唔可以走開。余德寶仲話，大家中午有1個鐘午飯時間，晚餐就有5至10分鐘，而當區民政事務專員蔡亮幾乎坐足個會，「佢九成時間喺度」。
余德寶：辛苦秘書處
余德寶話，喺夜晚11點問過秘書處可唔可以先休會，但當時只係餘下幾個項目要討論，加上蔡亮係最後一次主持會議，佢將會調職去上海，想完成最後一次會議，所以大家決定繼續開會，最終搞到凌晨兩點半。德寶形容，開一個會等同坐一程長途機。
呢次會議主要討論武漢肺炎、要求政府公布催淚氣體同水炮車水劑成分、要求政府成立獨立調查委員會及其他地區撥款項目等，一共22個討論項目。會議本來預計開到5點半，但德寶話，包括建制派議員在內，大家都好積極發言，所以開咗咁耐。
區議會開會開咁耐，民政事務專員咪要陪開會直到會議完結，民政處職員同秘書處職員OT費又點計？油尖旺民政事務處回覆Emily話，民政專員列席區議會會議，喺有需要時回答議員提問，係常規安排；至於OT費，根據部門嘅常務通告，員工逾時工作通常用補假作償。
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