【Emily】問有無登記做選民 葉劉幫襯 黃店截圖宣布

【明報專訊】反修例風波，抗爭者力推「黃色經濟圈」。「黃店」Top Blade Steak Lab喺facebook話，新民黨主席葉劉淑儀噚日中午去咗銅鑼灣店幫襯，又殺入廚房搵老細問有冇登記做選民。該店引述葉太聲稱「係幫個同事手」，因為啲同事驚黃色經濟，之後仲要搵佢哋個商業登記影相。葉太同Emily講，佢去幫襯餐廳唔會理顏色，只要唔係支持暴力就得，不過之後唔會再去幫襯呢間店，仲「嬲豬」咁話因為呢間舖頭擺佢上枱「抽佢水」。
話食嘢唔會理顏色
Top Blade Steak Lab喺fb上載閉路電視截圖證明葉太真係去幫襯，形容葉太喺老細口中知道呢間係黃色小店後「打個突」，之後急急腳走人。而舖頭為紀念葉太對黃色經濟圈嘅支持，決定將佢買外賣嘅現金化為愛心，全數捐畀網媒「立場新聞」。
葉太同Emily講，佢去買咗個牛油果漢堡包外賣，順便了解吓有幾多食肆做咗選民登記，係自己「得閒做吓survey」，影商業登記都係做個紀錄。佢話，當對方同佢講係黃店後，佢都有話想了解黃色代表乜嘢。對於該店將佢幫襯嘅94元捐畀「立場新聞」，葉太話自己唔支持「立場新聞」，批評佢哋唔同暴力割席，「寫好多嘢都係從示威者、暴徒角度出發」。