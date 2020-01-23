【Emily】問有無登記做選民 葉劉幫襯 黃店截圖宣布

【明報專訊】反修例風波，抗爭者力推「黃色經濟圈」。「黃店」Top Blade Steak Lab喺facebook話，新民黨主席葉劉淑儀噚日中午去咗銅鑼灣店幫襯，又殺入廚房搵老細問有冇登記做選民。該店引述葉太聲稱「係幫個同事手」，因為啲同事驚黃色經濟，之後仲要搵佢哋個商業登記影相。葉太同Emily講，佢去幫襯餐廳唔會理顏色，只要唔係支持暴力就得，不過之後唔會再去幫襯呢間店，仲「嬲豬」咁話因為呢間舖頭擺佢上枱「抽佢水」。