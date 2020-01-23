瞞案底義務補習 已婚漢認狎兩男童

被告甄梓豪（37歲）報稱便利店收銀員，已婚，無固定居所。法官稱勢必判監，先索閱被告心理及背景報告，以及兩名事主的創傷報告，押後判刑。

案情指出，被告曾有兩項性罪行紀錄，但他虛假地簽訂聲明稱自己背景清白，獲一間慈善機構委任為義務導師，在2018年11月至2019年5月間，替案發時6歲的男童X及7歲的男童Y補習。

X的母親某日發現兒子不斷觸摸陰莖，投訴下體痕癢疼痛，追問下得知他遭被告非禮，遂報警。X向警方說，只要他讓被告觸摸5次陰莖，便獲准看手機5分鐘。警方調查另揭發涉及Y的案件，Y向警方稱，只要他讓被告「錫雞雞」便可玩及帶LEGO玩具回家。被告警誡下聲稱患戀童癖，無法自制下犯案。警方在被告手機中搜出65段兒童色情錄像，當中有男嬰未足1歲，最大5歲。

機構無權查性案底 護苗：存漏洞

本案被告當義務補習導師前，沒申領請警方的「性罪行定罪紀錄查核」便獲取錄。護苗基金總幹事譚紫茵說，案件反映現行機制存漏洞，慈善機構無權查核義工性罪行案底，情况不理想。她希望政府擴大查核機制範圍，亦建議機構避免讓義工和小孩獨處。

【案件編號：DCCC859/19】