區選輸10票 西九新動力成員提呈請

【明報專訊】立法會議員、西九新動力主席梁美芬昨與一眾在區選落敗的西九新動力成員召開記者會，稱在深水埗石硤尾選區以10票連任失敗的陳國偉今日會提出選舉呈請。陳國偉稱，選舉期間區內出現大量說他是黑社會的失實文宣，辦事處又遭破壞，有居民擔心而不敢投票，有義工不敢助選。梁美芬認為陳國偉以10票落敗，或是受暴力影響，稱選舉呈請對象包括沒保障公平公正選舉的政府。
稱連儂牆現抹黑文宣 政府不理
陳國偉說，之前其地區辦事處附近有「連儂牆隧道」，有沒出處的文宣指他是黑社會，他未能追究，遂向政府部門投訴，但至選舉當天和完結後，失實抹黑的宣傳品仍未被清除。他說其辦事處遭「黑衣人」破門而入，電腦、文件等被破壞，有儲存過去工作紀錄、文宣設計的硬碟被掠去，令其選舉過程中要付出更多時間製作文宣講述政績，選舉工程嚴重滯後。他又說，鄰近的梁美芬立法會議員辦事處被縱火，令其辦事處亦受牽連，居民、義工見到不是一般破壞，擔心投票和助選是否安全。
梁美芬說，西九新動力的區選候選人無一例外受到暴力威嚇，提出選舉呈請是希望政府正視，希望香港不要再經歷這樣的選舉。她稱，抹黑候選人、暴力威脅等都要負刑責，而政府不作為，沒盡力清除涉抹黑文宣，可構成程序上的不當。
被問到呈請勝算，梁稱難以預期，但認為理據強。