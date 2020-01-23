區選輸10票 西九新動力成員提呈請

稱連儂牆現抹黑文宣 政府不理

陳國偉說，之前其地區辦事處附近有「連儂牆隧道」，有沒出處的文宣指他是黑社會，他未能追究，遂向政府部門投訴，但至選舉當天和完結後，失實抹黑的宣傳品仍未被清除。他說其辦事處遭「黑衣人」破門而入，電腦、文件等被破壞，有儲存過去工作紀錄、文宣設計的硬碟被掠去，令其選舉過程中要付出更多時間製作文宣講述政績，選舉工程嚴重滯後。他又說，鄰近的梁美芬立法會議員辦事處被縱火，令其辦事處亦受牽連，居民、義工見到不是一般破壞，擔心投票和助選是否安全。

梁美芬說，西九新動力的區選候選人無一例外受到暴力威嚇，提出選舉呈請是希望政府正視，希望香港不要再經歷這樣的選舉。她稱，抹黑候選人、暴力威脅等都要負刑責，而政府不作為，沒盡力清除涉抹黑文宣，可構成程序上的不當。

被問到呈請勝算，梁稱難以預期，但認為理據強。

（反修例風暴）