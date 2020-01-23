前主席翟紹唐：監警會難滿足公眾政府期望

正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會的特首林鄭月娥在當地接受彭博社專訪時，被問到為何不成立COI，她重申處理這場社會風波最重要原則是維護香港的制度優勢（institutional strength）和法治，香港有既定制度處理針對警方的投訴，強調若警方執法有失當，會受法律制裁。

《南華早報》昨報道，翟紹唐周二（21日）在港大一個論壇上說，監警會的資源、秘書處，都並非用作調查性質，「若我是主席，第一條問題會是，為何監警會會被要求做此工作？」他稱不少監警會前同事都認為這樣並不公允，「（監警會）無論做什麼，都不能滿足公眾或政府」。他表態支持成立COI，稱政府已失去甚多機會，「這或有點太遲，但有些事都是要做」。

新任大律師公會副主席葉巧琦昨在商台節目上稱，成立COI是社會共識，無論任何政見都同意，亦有法律基礎；該會執委沈士文稱，若警方從未越權，應歡迎成立COI，由有公信力的人調查，以還他們清白；他稱唯一想到不成立COI的原因是「不想知真相，因為太醜陋」。

（反修例風暴）