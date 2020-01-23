區諾軒涉襲警 控方：若敲盾合法 怎止暴制亂

控方大律師陳文慧於結案陳辭稱，被告區諾軒（32歲）當日「兇狠」敲打警員關志豪的盾牌，令關憂慮會受「即時的非法武力侵犯」，即使雙方無身體接觸，仍符合法例中「襲擊」定義。陳又稱，區在警察公共關係科警司高振邦多次警告下，仍以揚聲器在其耳邊叫喊，行為屬蓄意，而根據案例，以聲音干擾聽覺可構成「毆打」。

控方指出，區於警方「捱更抵夜」執勤時提出無理要求，「要求見指揮官喎，要求停止執行職務喎」。控方又稱，警方以適當武力清場是自然不過的事，「記者冇特權，議員冇特權，市民冇特權」，而若區敲打盾牌的行為屬合法，「（警方）仲可以點止暴制亂？」

辯方：敲盾只示意停推進

控方陳辭完畢後，辯方隨即感謝控方「激烈的言辭」。辯方強調，區敲打關的盾牌是希望引起其注意，令他停止推進。辯方另不同意區是刻意以揚聲器向高叫喊，稱揚聲器本來朝天，但難以持穩才朝下移動，此外亦無證據顯示高的聽力受損是區的揚聲器所致。

辯方引案例指出，襲擊或毆打必須有敵意意圖才能構成，舉證責任在於控方，若控方未能無疑點下證實被告存敵意，應裁定他無罪。

【案件編號：KCCC2558/19】

（反修例風暴）