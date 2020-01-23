涉襲警搶犯被告准保釋 禁足3區保金50萬 官倡研電子監控裝置 免未審先囚

被告韋穎恆（35歲）被控去年11月10日在又一城「千両」外襲擊4名警員。他另被控同日襲擊和阻礙正看守兩名被捕者的警員，意圖令兩名涉刑事毁壞的被捕者逃離警方羈押。

法官黃崇厚昨聽畢控辯雙方陳辭後批准被告保釋，條件包括被告須交出50萬元現金作保釋金，另由兩名執業律師各交出兩萬元及自簽擔保8萬元作人事擔保，此外被告不得離港、每日須到警署報到、遵守晚上7時至翌晨9時的宵禁令，以及禁足油尖旺、中西區和灣仔區，當中禁足範圍以區議會選區分界為準，但豁免被告乘搭港鐵經過上述範圍，以及前往律師樓開會的情况。

官稱有時難以評估重犯潛逃風險

黃官特別提到，相關案件向法庭申請保釋時，控方均以有重犯和潛逃風險為由反對被告擔保，理由屬合理和可理解，但法庭有時無法輕易評估當中風險，尤其涉及沒案底、看似背景良好的被告，控方同時無法證明他有重犯或潛逃風險。黃官又說，相信有些人不止涉及一次違法行動，但法庭同時無法斷定相關者會否再犯，無法輕易拒絕被告保釋，否則等同被告未經定罪下便遭拘禁。

稱成效難料 「唔試過就唔知」

黃官認為，在現代科技可行的情况下，政府和社會各界應考慮引入電子監控裝置，形容相關做法雖有其利弊，同時未知成效，但「未試過就唔會知」，形容應在公眾利益和被告權利下作合適平衡。

技術或有局限 莫乃光：值得研究

立法會保安事務委員會委員、資訊科技界議員莫乃光稱，部分外國法院設軟禁（house arrest）做法，讓被告等候審訊期間軟禁在家，除了對被告使用腳鐐，還在被告住所一帶設監控器材，但本港法院設下的禁足範圍廣闊，例如限制被告前往全港商場，甚至油尖旺等區，假如採用相同科技，相關器材的定位準繩度或受影響，「可能隔一條街都當係（違反禁足令）」，屆時會衍生被告違反保釋條件等更多問題。他又說，政府和立法會均未討論過有關議題，認為值得研究。

保安局發言人回應稱，對於任何有助執法部門工作的建議，局方均會考慮。

【案件編號：HCCP645/19】

明報記者

（反修例風暴）