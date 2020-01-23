財案諮詢區會正副主席 與會者：失望未回應訴求

劉江華：區會現違法 官員要離場

民政事務局長劉江華昨亦出席會面，有與會者反映近日在區議會成立監察警方執法等委員會時民政事務總署職員離場等問題，觀塘區議會主席蔡澤鴻引述劉江華稱，縱希望與區議會合作，但若出現違法、辱罵官員的情况亦無辦法，官員也要離場。

議員倡再推「社區重點項目」 全民派錢

西貢區議會主席鍾錦麟表示，政府2013曾推行「社區重點項目計劃」預留1億元予每區推行重點項目，建議推出新一輪計劃、維持成功經驗，並稱過往推行計劃決策倉卒，認為應留資源予區議會諮詢；他又呼籲增加撥款供港台直播區議會會議。楊彧稱政府過往民生措施多針對基層、長者，建議不分年齡、階層，全民派錢1萬元。

灣仔區議會主席楊雪盈說，警方在社區大規模放催淚彈，要求政府撥款予學校、老人院及醫院，協助負擔清潔費。

陳茂波今次僅邀區議會正副主席到場，民主派沒有如政務司長張建宗的區議員簡介會般杯葛，多區昨均派員出席。鍾錦麟稱，上次簡介會逾400名區議員獲邀出席，不期望有實質交流，今次會面冀反映實際意見、政府可交出民生政策。