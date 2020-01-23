沙中線聆訊結案 政府：倘裁車站安全 須證「鋼筋不合格」無問題

政府代表大律師周偉倫在庭上稱，鑿石屎檢測工序展開後，政府進一步檢視車站狀况，發現東西走廊月台層板底部問題嚴重，40個問題位置中16處未按圖則裝剪力桿，部分更呈「蜂巢」石屎，日後恐現裂紋；另外，停車處坑槽牆鋼筋接駁亦有手工問題，政府結構專家劉志宏指強度最少要扣減35%，難以抵受列車出軌撞擊力。

另須證坑槽牆剪力桿不成問題

周另稱，除劉志宏外，其餘專家未有重視鋼筋螺絲頭扭入長度不達標，會影響其延伸表現問題。周引述港鐵測試結果，若鋼筋只扭入28或32毫米（達標為40毫米），或可能導致寬度大於0.3毫米的結構性裂縫，故認為如委員會要判定車站安全，必須假設以上問題是不存在。

夏正民：判決考慮港要求過高否

委員會主席夏正民回應說，明白公眾對車站安全關注，重申委員會會綜合考慮各個因素判決，包括本港建築守則要求是否太高、政府法規、車站結構是否符合作「指定用途」等。早前聆訊中，港鐵及禮頓專家均否認以上施工問題，禮頓質疑鑿石屎採樣數量過小、範圍太細，致令剪力桿未被發現。

分判商批禮頓擺「非我錯」態度

另外，紅磡站北面連接隧道及停車處紮鐵分判商永光於陳辭中，狠批總承建商禮頓永遠擺出「唔係我錯」的態度。永光代表大律師蔡一鳴稱，北面隧道因物料錯配導致鋼筋無法接駁的問題，永光早在施工時已向禮頓反映但不獲處理，禮頓事後卻推卸問題稱永光手工差，形容禮頓把永光當作「代罪羔羊」，但未有提及永光是否應為此事負責。

另一政府代表資深大律師許偉強指出，無論北面隧道鋼筋接駁問題責任誰屬，港鐵、禮頓及永光表現都應受批評，其中港鐵及禮頓在項目管理上更有「嚴重缺陷」。聆訊今續，由港鐵、總承建商禮頓及委員會代表等陳辭。