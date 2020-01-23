數學模型尋空氣污染源 培正生奪丘成桐獎

「我們兩年前參加過一個數學建模（Ｍathematical Ｍodeling）比賽，以數據找出空氣污染物源頭，但當時只有5日時間提交研究報告，只能用基本方法分析數據。」楊汶璁說，中二時與姚涵瑛組隊參加數學比賽，以賽會提供的模擬污染物濃度數據集計算，找出污染物源頭。他們認為可嘗試再深入研究，以這個題目參加去年首次在港舉行的「丘成桐中學科學獎（亞洲賽區）」。

借英國數據 設計電腦程式分析

是次比賽有4個月時間讓學生研究、寫報告及口頭匯報，時間較充裕。姚涵瑛說，他們從網上找出可利用「高斯煙流模式」模擬污染物散播，再設計一個電腦程式分析數據，過程中利用了英國真實數據，更找出污染源頭。

導師：曾撞板重做 信得樂趣

導師李灝峰表示，自他們中二起開始指導，見證他們由不懂得研究為怎樣一回事，到表述到自己的工作、完成研究。他笑說，研究屬探索未知的過程，學生難免撞板，更曾因發現有更適用的數學模型而要重做，相信他們在挑戰中得到樂趣。

比賽地區總監、香港科學院創院院士黃乃正表示，香港中學生在「丘成桐中學科學獎（亞洲賽區）」成績相當好，數學、物理、生物、化學、計算機科學、經濟及金融建模共6個學科比賽中，香港中學生在數學科得銀獎（組別最佳成績）、化學科得銀獎（組別最佳成績）及計算機科學得金獎，數學科學生更在總決賽奪銅獎。黃乃正說，比賽要求學生自行發掘研究題目並解答，不少學生以應用研究的題目參賽，他期望未來有更多學生以基礎研究的題目參賽，探究純科學理論。

明報記者