新地「跨代共居房屋」 坐落濕地緩衝區 被指擾候鳥 南生圍項目棄泳池

環團質疑附近河道遭填平

涉及的東成里地皮面積逾3.27萬平方米，新地最新計劃發展「跨代共居房屋」，建8幢6至29層高的住宅大廈，提供1955個單位。長春社高級公共事務經理李少文表示，該地在濕地緩衝區，發展商若申請發展，需承諾管理及復修地盤內濕地。他稱，鄰近項目範圍外的一條河道，早於2010年仍存有天然生態，種有蘆葦、紅樹等，亦不時有鷺鳥棲息，形容是「濕地的狀態」，但該河道近年一直遭人破壞，至去年初發現河道被人堵截成為「死水」，及至去年11月更懷疑遭人填平，並以雜草等覆蓋。

李少文稱，新地提交的規劃圖中，將鄰近河道範圍一帶標示為「廢地」，並擬於鷺鳥飛行路線的位置興建游泳池；又說新地去年11月就東成里項目申請延期，並已在地盤圍板，但同期河道遭填平，質疑有不少「蛛絲馬迹」顯示有人破壞土地，以消除原先發展限制。

新地：政府早年堵水 河乾多年

新地地產策劃及發展部策劃總監劉志遠受訪時強調，無在東成里做出任何「先破壞後發展」行為。他稱，有關河道不屬於東成里項目範圍內，並稱政府2006年曾於該處展開河道改善工程，堵截上游水體並流入錦田河，原先河道已乾涸多年，項目範圍內亦沒有任何濕地，城規會亦於2016年批准發展，今次是因應社會最新的房屋需要提交新申請。

稱項目多次遭破壞 報警7次

劉稱，由於該處屬低窪地區，雨天時易積聚水形成水窪，水量會隨天氣增減，多次強調新地沒有填平「河道」。被問到將河道範圍一帶標示為「廢地」，他表示，有關評估是由獨立環評顧問做出；又說項目範圍內先後多次遭人縱火及破壞，但不知原因，新地就此去年共報警7次，並加設圍板及圍網，防止再遭破壞。

劉志遠續稱，項目內涉及南生圍鷺鳥飛行路線的位置，原擬興建游泳池，但因外界及政府部門關注，新地決定將改作公共空間，以避免阻擋鷺鳥飛行路線。

規劃署：無發現填土 密切監察

規劃署回應稱，去年11月底收到環保團體就該處河道懷疑有部分有填土問題的投訴，署方經視察後，並無發現有填土工程，本周一再到該處視察，發現該河道有部分範圍仍見到河水及低窪地方，另部分河道被枯草覆蓋，但未見有違例填土工程，署方會密切監察。地政總署表示，元朗地政處派員實地調查，發現有關私人及政府土地大部分已被植物覆蓋，沒有填土情况，地政處已轉介部門跟進，並會加強巡查。