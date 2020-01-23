潛宿舍非禮 男子稱對入睡女有性癖

迎新營犯案 侵犯兩女生

認罪的被告張祉寧2014至2017年在中大就讀。控方稱，被告各有一次非禮及遊蕩的案底，首次捲入非禮案時尚未成年。裁判官表明會判處監禁，下令被告還押至2月11日判刑，以索取背景、精神科及心理醫生報告。

辯方求情稱，被告容易對熟睡女子產生性慾，犯案全因心理癖好。他在中大讀書時曾接受輔導，但近兩年沒有求醫。辯方透露被告現時無業，靠母親供養，其母親和女友昨早到庭旁聽。

裁判官王證瑜說，被告所為對事主帶來可怕傷害，直斥他無積極求醫以解決長久以來的心理癖好。王官寄語被告，他已經辜負了女友和母親的支持，日後要好好彌補。

官斥無積極求醫 辜負女友

案情指出，事主X和Y是中大新生，案發時正參與中大4日3夜的迎新營，留宿在逸夫書院第二學生宿舍。去年8月15日清晨5時，X熟睡時感到被人摸背部，轉身見到被告離開。X的衣服被捲至腰間、胸圍扣被解開，手上留有紙巾，其室友則被人用紙巾遮掩眼睛。

同日清晨5時許，Y感覺被人用手撫摸胸部兩分鐘，但她太睏倦，雙眼被紙巾遮蓋，所以沒有理會。清晨近6時，Y感到大腿有涼意而驚醒，發現大腿和牀單上有類似精液的液體，遂以紙巾抹走。X和Y事後向迎新營組長投訴，警方在閉路電視發現被告行蹤。

被告在警誡下稱曾在中大讀書，因懷念大學生涯而回校，衝動闖入沒有上鎖的宿舍房間。他承認當日非禮兩名事主，以及在Y旁邊自瀆射精。警方從Y的房間檢取了一張紙巾，經DNA化驗證實含有被告精液。

【案件編號：STCC3399/19】